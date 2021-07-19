Москва, 19 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В минувшую пятницу, 16 июля, нефть не смогла вернуться к росту, хотя и отошла от минимумов, финишировав практически во флэте. При этом котировки завершили снижением вторую неделю кряду, лишившись за этот период порядка 4%. В начале новой недели Brent находится под умеренным давлением, опустившись ниже отметки 73 доллара за баррель. Об этом 19 июля сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

ArtseBie Нефть

Тот факт, что на рынке превалируют «медвежьи» настроения, на самом деле не удивляет, отметил эксперт. Страны ОПЕК+ объявили, что с августа начинают увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц вплоть до полного завершения сокращений. Более энергичное возвращение альянса на мировой рынок пугает игроков, особенно на фоне распространения коронавируса и его штаммов. Дадашев считает, что усугубление ситуации с эпидемией грозит подорвать хрупкое восстановление мирового спроса на энергоносители.

По его словам, локальным фактором давления на нефть выступает относительно крепкий доллар, который получает поддержку за счет своей защитной функции в неспокойные времена. В понедельник, 19 июля, на глобальных площадках наблюдается бегство от рисков, что предполагает сохранение давления и на Brent в краткосрочной перспективе, отметил он.

Дадашев добавил, что сейчас основная борьба развернулась в районе отметки 73 доллара за баррель, тогда как ключевой целью «быков» выступает 20-дневная скользящая средняя, которая проходит в области 74,70 долларов. Усиление давления переключит фокус внимания трейдеров на отметку 72 доллара, отметил эксперт.