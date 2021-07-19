Улан-Удэ, 19 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 15 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Стопкоронавирус.рф В реанимации

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

В числе скончавшихся один человек младше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 1552 человека.

На лечении в стационарах республики в настоящее время находятся более 2,1 тыс. пациентов, в 1874 случаях заболевание осложнилось внебольничной пневмонией. 117 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2639 коек: занято — 2105, свободно — 534 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,7%», — добавили в оперштабе.