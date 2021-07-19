Москва, 19 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. План реформирования техосмотра автомобилей разработал комитет Совфеда по экономической политике и направил предложения в правительство РФ.

Дорожная разметка

В частности, сенаторы настаивают на сохранении регулярных техосмотров для автотранспорта физлиц, более того, они предлагают обязать водителей возить с собой и предъявлять инспекторам диагностическую карту — несмотря на то, что карта сейчас электронная и иметь бумажную версию при себе необязательно.

Кроме того, парламентарии предлагают ускорить введение штрафа в размере 2 тыс. рублей за зафиксированный автоматической камерой проезд транспортного средства, не прошедшего техосмотра — с 1 октября 2021 года, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совфед одобрил закон, позволяющий автовладельцам заключать договор ОСАГО без предоставления документа о прохождении технического осмотра транспортного средства — диагностической карты. Закон вступит в силу с 22 августа 2021 года.

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Кроме того, МВД предлагает отказаться от обязательного техосмотра и сделать процедуру добровольной. Причина — в ряде регионов России на сегодняшний день наблюдается недостаток пунктов техосмотра и тарифная политика регионов при формировании стоимости технического осмотра оказывает негативное воздействие на ситуацию с развитием рынка таких услуг.

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Кроме того: Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму