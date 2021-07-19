Оса, Пермский край, 19 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Пермском крае глава Осинского городского округа Алексей Григорьев одержал победу во всероссийском конкурсе туристических проектов «Мастера гостеприимства» и получил 1 млн рублей. Эту премию чиновник отдал благотворительному фонду «Губерния», сообщает издание «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Глава города отметил, что участниками основного конкурса являлись предприниматели и владельцы собственного бизнеса. Григорьев же представлял муниципалитет, поэтому решил, что будет правильно выигрыш перевести в благотворительный фонд и потратить на благоустройство Осинского городского округа.

Благотворительный фонд «Губерния» создан в 2020 году. На сайте некоммерческой организации указано, что ее миссией является поддержка, развитие и финансирование социально значимых проектов.