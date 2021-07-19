Нальчик, 19 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии возбудили первое уголовное дело за изготовление поддельной справки о прохождении вакцинации. Его фигуранткой стала жительница республики, продавшая справку об участии в первом этапе вакцинации, сообщили 19 июля в пресс-службе МВД по региону.

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Факт продажи поддельного документа был выявлен в одной из больниц Прохладненского района. Женщина запросила за свои услуги три тысячи рублей. Теперь ей светит до двух лет лишения свободы.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Расследование дела продолжается.

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