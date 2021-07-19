Барнаул, 19 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. К информации о назначении вице-премьеров российского правительства кураторами федеральных округов настороженно относится алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. В группе «Акулы пера» на Facebook он в частности, пояснил:

Government.ru Виктория Абрамченко

«Новый вариант кураторства. Сколько же вариантов на моей памяти было. Хотя явно не понимаю — как сочетать территориальное и отраслевое управление? А на это еще накладывается кураторство в администрации президента…

Вспоминаю, как во времена СССР эффективно работала вертикаль КПСС, параллельная вертикаль исполнительной власти явно не работала. Если мне надо было получить ЭВМ, то зав крайздравом шел в крайком КПСС, но все вязло в глупых схемах Госплана, который рисовал прожекты на несколько лет вперед, а с годами все менялось и поставляли вместо заказанной ЭВМ совершенно другую..»

Как сообщало ИА REGNUM, список вице-премьеров России, которые станут кураторами федеральных округов, определил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Контроль за уровнем социально-экономического развития в Сибирском федеральном округе поручено осуществлять Виктории Абрамченко.

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