Симферополь, 19 июля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Резкий рост потребления электроэнергии фиксируется в Крыму на фоне установившейся в регионе жары, об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго»

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»На фоне повышения температуры на полуострове выросло потребление электрической энергии, достигнув 17 июля значения 1266 МВт (для сравнения, максимальное потребление 17 июня — 979 МВт). Причиной служат одновременное использование потребителями электроемких приборов при постоянной работе охлаждающих установок, кондиционеров и вентиляторов», — говорится в сообщении.

Наибольший рост энергопотребления, по данным специалистов, отмечен в Феодосии, Евпатории, Ялте, Саках и Симферополе.

Энергетики отмечают, что увеличение нагрузок на сети приводит к технологическим нарушениям. Так, 17 июля около 18:00 из-за повреждения кабельной линии произошло аварийное отключение в Симферополе, вследствие чего около 2,9 тыс. абонентов остались без энергоснабжения. В тот же день около 20:00 в Евпатории в результате технологического нарушения без электроснабжения остались около 1270 абонентов. Энергетики устранили дефект и возобновили подачу электроэнергии в обоих случаях в течение 1,5 часа.

На 19−20 июля в регионе также прогнозируется аномально жаркая погода. Энергетики призывают абонентов по возможности снизить потребление электроэнергии в пиковые часы.