Ташкент, 19 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Водитель грузовика HOVO устроил массовое ДТП в Паркентском районе Ташкентской области Узбекистана, сообщили в пресс-службе в главном управлении безопасности дорожного движения республики.

ГУБДД МВД Узбекистана ДТП Ташкентская область 17.07.21

Авария произошла 17 июля в 15:00 в Паркентском районе Ташкентской области Узбекистана. Водитель грузовика потерял управление и столкнулся с семью автомобилями. Причиной аварии стал отказ тормозной системы грузового автомобиля.

Повреждения получили два автомобиля марки «Спарк», «Нексия», «Лачетти», ВАЗ-2106, ГАЗ-24 и Газель. Три пассажиры автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения — им оказана медицинская помощь.

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