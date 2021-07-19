Москва, 19 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В России сотрудники полиции в течение 10 лет осуществляют скрытый надзор за водителями, нарушающими правила дорожного движения. Об этом 19 июля сообщили в пресс-центре МВД РФ.

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«Осуществление надзора за дорожным движением нарядами сотрудников на патрульных автомобилях без специальной цветографической схемы, так называемый скрытый надзор, не является нововведением», — сообщили ТАСС в пресс-центре.

Отмечается, что при надзоре за дорожным движением наряд сотрудников на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы фиксирует нарушения, которые способствуют совершению ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Министерство внутренних дел РФ разработало проект приказа о скрытом надзоре, позволяющем сотрудникам ГИБДД в этом случае фиксировать такие правонарушения, как опасное вождение и разговор по телефону за рулем.

Как уточняется в проекте приказа, осуществляющие скрытый надзор сотрудники Госавтоинспекции не обязаны быть в форме, однако в данном случае они не могут останавливать автомобили и оформлять правонарушения, и должны передавать данные о нарушителях другим нарядам.

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