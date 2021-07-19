Хайкоу, Китай, 19 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Китай начал строительство первого в мире коммерческого малого модульного реактора (SMR) на суше в самой южной островной провинции страны Хайнань, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

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Проект основан на атомной электростанции Чанцзян и использует технологию Linglong One (ACP100). Он был самостоятельно разработан Китайской национальной ядерной корпорацией. Многоцелевой небольшой модульный реактор с водой под давлением является крупным достижением независимых инноваций после Hualong One, китайского ядерного реактора третьего поколения.

По сравнению с более крупным реактором Hualong, реактор Linglong One мощностью 125 МВт предназначен для выработки электроэнергии, городского отопления, охлаждения в городах, промышленного производства пара или опреснения морской воды. Linglong One был первым в мире SMR, одобренным Международным агентством по атомной энергии в 2016 году.