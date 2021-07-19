Токио, 19 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Японская компания Nissan представила новый пикап Frontier 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Nissan Nissan Frontier 2022 года

Производство нового Nissan Frontier 2022 года ведется на заводе по сборке автомобилей в Кантоне (город в округе Мэдисон, штат Миссисипи, США). Автомобиль предназначен для североамериканского рынка.

Новый пикап Frontier выпускается с передним или полным приводом. Под капотом модели стоит стандартный 3,8-литровый двигатель V6. Двигатель идёт в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Современный интерьер Frontier, ориентированный на утилитарность, включает в себя 7-дюймовый дисплей Advanced Driver Assist Display и самый большой из доступных в своем классе 9-дюймовый цветной сенсорный экран. Кроме того, автомобиль укомплектован системами Apple CarPlay® и Android AutoTM с поддержкой Wi-Fi и беспроводной зарядкой.

В автосалоны США и Канады новинка поступит в конце лета 2021 года.

Ранее автопроизводитель Nissan представил модернизированный электромобиль Leaf MY21 с повышенным уровнем безопасность.

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