Уфа, 19 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. 249 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Сообщается, что всего в Башкирии выявили 45 221 случай заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 41 746 человек, в том числе за минувшие сутки победили вирус 58 человек.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в республике констатировали смерть шести пациентов с COVID-19, а всего в регионе скончались 694 человека.

Согласно данным на 18 июля в республике за сутки выявили 246 случаев заражения коронавирусом.