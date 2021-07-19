Ростов-на-Дону, 19 июля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Щепкинский лес в Ростовской области очистят от мусорной свалки, которую нашли местные жители. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве природных ресурсов и экологии.

ИА REGNUM Свалка

В ведомство поступили сведения о свалке в Щепкинском лесу. О выброшенном мусоре сообщили в социальных сетях очевидцы. Предположительно, в зелёной зоне неизвестные оставили химические отходы.

Прибывшие специалисты обнаружили отходы, похожие на промокший корм в мешках. Власти пообещали, что в течение дня 19 июля 2021 года свалка будет ликвидирована.