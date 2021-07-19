Ярославль, 19 июля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Ярославской области Рыбинский городской суд удовлетворил иск станции скорой помощи к 63-летнему водителю неотложки, которая попала в аварию 16 августа 2020 года на улице Батова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Yarnews.net Авария в Рыбинске

Машина была на вызове, везла больного. Скорая выехала на обочину, врезалась в столб и опрокинулась на бок. В результате троим пассажирам был причинён лёгкий вред здоровью.

Водитель был признан виновным в аварии. Сотрудники ГИБДД установили, что он неправильно выбрал скоростной режим. За нарушение правил дорожного движения его привлеки к административной ответственности. После чего станция решила подать в суд с требованием возмещения ущерба автомобилю. В суде водитель заявил, что потерял сознание во время движения.

«В судебном заседании пояснил, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что он потерял сознание. По поводу обморока консультировался у врача, однако наличие у него какого-либо заболевания, вызвавшего потерю сознания, не диагностировано. Как следует из имеющихся в материалах дела документов, он проходил предрейсовый осмотр медицинским работником, и у его не было выявлено какое-либо ухудшение состояния здоровья. В дальнейшем при доставлении в больницу и стационарном и амбулаторном лечении также не было выявлено какое-либо заболевание, могущее спровоцировать потерю сознания. Все травмы, зафиксированы медиками, в том числе экспертом, были получены непосредственно во время дорожно-транспортного происшествия», — говорится в решении Рыбинского городского суда.

Согласно Трудовому кодексу, сотрудник несёт ответственность за причинение материального ущерба работодателю. В случае с аварией это ущерб был оценен в 251 146 рублей. Помимо этого водителю придётся оплатить и экспертизу. Как сказано в решении суда, после ДТП водитель уволился.