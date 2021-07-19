Пекин, 19 июля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Распространенность близорукости среди китайских дошкольников и учащихся младшего школьного возраста составила 52,7% в 2020 году, сообщил представитель министерства здравоохранения КНР, передает агентство Синьхуа.

Китайские дети

Это на 2,5 процентных пункта больше, чем в 2019 году, но все еще на 0,9 процентных пункта ниже, чем в 2018 году, сказал сотрудник департамента по контролю заболеваний Национальной комиссии здравоохранения КНР Зенавду Хасайн, цитируя недавнее национальное исследование.

По словам чиновника, рост заболеваемости близорукостью может быть связан с сокращением времени активного отдыха из-за эпидемии COVID-19 в прошлом году. Китай провел общенациональный опрос с сентября по декабрь 2020 года, охватив более 2,47 млн учащихся из 8604 школ по всей стране.

Распространенность этого заболевания среди учащихся начальной школы росла относительно быстрее, сказал Хасайн, который считает это серьезной проблемой. Однако прогрессирование близорукости в высокой степени замедлилось. По словам чиновника, распространенность близорукости высокой степени среди учащихся младших классов средней школы и старшеклассников снизилась на 0,5 процентных пункта в 2020 году по сравнению с 2018 годом.

Другой представитель бюро Шен Хайпин сказал, что правительство придает большое значение здоровью глаз у молодежи. Страна включила офтальмологическую помощь и тесты на зрение для детей в возрасте шести лет и младше в план национальных служб общественного здравоохранения, охват которых в 2020 году составит 91,8%.

Школьникам и дошколятам также рекомендуется сократить время работы на близком расстоянии от мониторов, экранов и учебников, увеличить время активного отдыха на свежем воздухе и проверить зрение во время предстоящих летних каникул.