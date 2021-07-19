Отрадное, Ленинградская область, 19 июля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Двое взрослых и ребенок погибли в результате пожара в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Цитата из видео ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский» Забайкалье. Горящий дом

Сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Рабочая поступило на пульт дежурного в 01:29 мск в понедельник, 19 июля. Огонь охватил 48 кв. метров. На место ЧП прибыла дежурная смена 131-й пожарной части противопожарной службы Ленинградской области.

Как уточнили ИА REGNUM в ведомстве, на месте пожара найдено тело одного погибшего человека и биологические останки.

Как уточнили в прокуратуре Ленинградской области, Кировской городской прокуратурой организована проверка по факту пожара, в результате происшествия погибли три человека, в том числе несовершеннолетний ребёнок.

«В ходе проверки городской прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Особое внимание будет уделено соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.