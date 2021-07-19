Соледар, ДНР, 19 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики выпустили три единицы боеприпасов по территории ДНР. Об этом сообщили 19 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна ДНР

Как сообщается, боевики ВСУ выпустили три мины калибра 120 мм в направлении населённого пункта Весёлое.

В СЦКК отметили, что украинская сторона проигнорировала попытки остановить обстрел, сообщив, что со стороны ВСУ перемирие соблюдается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела украинскими формированиями посёлка Еленовка на южной окраине Донецка были повреждены забор и беседка.