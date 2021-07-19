Грозный, 19 июля, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Чечня возглавила антирейтинг субъектов РФ, в которых стремительно снижается продолжительность жизни. За последнее время этот показатель в республике сократился почти на 3,8 года или на 5%, составив 72,1 года. Такие данные привел Росстат по итогам исследования за 2020 год.

Василий Иванович Суриков. Старик-огородник. 1882

Еще два субъекта Северо-Кавказского федерального округа возглавили список регионов России с наиболее высокой продолжительностью жизни: в Ингушетии в среднем жители живут по 81 году, в Дагестане — 76,4 года.

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Неплохие показатели, по сравнению с другими субъектами РФ, имеют и другие регионы Северного Кавказа. Так, в Карачаево-Черкесии продолжительность жизни в среднем составила 74,8 года, в Кабардино-Балкарии — 74,4, в Северной Осетии — 74,1, в Адыгее — 73,3, в Ставропольском крае — 73,2.