Воронеж, 19 июля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате автоаварии в Хохольском районе Воронежской области рано утром 19 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Место аварии

Авария произошла около 06:10 на 45 километре автодороги «Воронеж-Луганск». Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Веста» допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Volvo. В результате аварии на месте погибли три человека, находившиеся в легковом автомобиле — 21-летняя женщина и двое мужчин, их личности устанавливаются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Хохольскому району и сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.