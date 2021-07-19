«Словесные интервенции»: депутат высказался о возможном подорожании хлеба
Барнаул, 19 июля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Действительно, это уже похоже на народную примету: как только власть начинает говорить о стабильности цен — жди их повышения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов, комментируя заявление Минсельхоза РФ, который «не ожидает существенного роста цен на хлеб».
«Все эти «словесные интервенции» имеют обратный эффект — люди не верят нашим властям, и как только те начинают граждан России в чем то активно убеждать, те начинают подозревать, что именно здесь и возникли (или скоро возникнут) проблемы.
В общем — иногда лучше молчать, чем говорить. А цены на хлеб, если ничего не менять, к сожалению, будут и дальше расти. Дело в том, что конъюнктура мирового рынка сейчас такова, что производителям и зернотрейдерам выгоднее продавать зерно за рубеж, чем в России. Поэтому цена на зерно будет расти и на внутреннем рынке, а значит, мука и хлеб тоже подорожают.
Радикальным решением проблемы является принятие законопроекта «Справедливой России — За правду» о существенном повышении экспортных пошлин на вывоз зерна (и любого другого сырья — леса, руды и т.п.). В этом случае зерно будет невыгодно продавать за рубеж, на внутреннем рынке возникнет конкуренция предложений и цена упадёт».
Как сообщало ИА REGNUM, в то время как хлебозаводы предупреждают о возможном повышении цен на свою продукцию на 7−12%, в Министерстве сельского хозяйства заявляют, что цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне».
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