Барнаул, 19 июля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Действительно, это уже похоже на народную примету: как только власть начинает говорить о стабильности цен — жди их повышения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов, комментируя заявление Минсельхоза РФ, который «не ожидает существенного роста цен на хлеб».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Хлеб

«Все эти «словесные интервенции» имеют обратный эффект — люди не верят нашим властям, и как только те начинают граждан России в чем то активно убеждать, те начинают подозревать, что именно здесь и возникли (или скоро возникнут) проблемы.

В общем — иногда лучше молчать, чем говорить. А цены на хлеб, если ничего не менять, к сожалению, будут и дальше расти. Дело в том, что конъюнктура мирового рынка сейчас такова, что производителям и зернотрейдерам выгоднее продавать зерно за рубеж, чем в России. Поэтому цена на зерно будет расти и на внутреннем рынке, а значит, мука и хлеб тоже подорожают.

Радикальным решением проблемы является принятие законопроекта «Справедливой России — За правду» о существенном повышении экспортных пошлин на вывоз зерна (и любого другого сырья — леса, руды и т.п.). В этом случае зерно будет невыгодно продавать за рубеж, на внутреннем рынке возникнет конкуренция предложений и цена упадёт».

Как сообщало ИА REGNUM, в то время как хлебозаводы предупреждают о возможном повышении цен на свою продукцию на 7−12%, в Министерстве сельского хозяйства заявляют, что цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне».

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