Екатеринбург, 19 июля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Уменьшенная копия стелы «Европа-Азия» станет участницей космического полёта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Екатеринбурга.

Екатеринбургская городская дума Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов передал космонавту Олегу Артемьеву копию стелы «Европа-Азия»

Такой договорённости достигли депутаты гордумы на встрече с лётчиком-космонавтом Олегом Артемьевым. «По итогам обсуждения депутаты передали космонавту уменьшенную копию стелы «Европа — Азия» с просьбой взять ее в следующий полет», — уточнили в пресс-службе.

После полёта статуэтка станет экспонатом музея муниципальной власти. Учреждение откроют в здании городской думы.

Как сообщало ИА REGNUM, музей муниципальной власти планируют создать к юбилею Екатеринбурга в 2023 году.