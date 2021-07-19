Пекин, 19 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Китайские исследователи построили новую трехрежимную модель предварительной подготовки для реализации взаимной генерации речи и изображения, сообщает агентство Синьхуа.

Искусственный интеллект по имени «Арифмометр»

Предтренированная сеть OPT-Omni-Perception опционального восприятия может совместно изучать многорежимное содержимое текста, речи, изображений и видео. Современные модели предварительной подготовки часто охватывают изображение, видео и текст, игнорируя при этом речевую информацию в окружающей среде.

Чтобы справиться с ограничениями, новая модель может выполнять кросс-модальные задачи генерации, такие как генерация изображений из текста, генерация текста из изображения и генерация изображений из речи.

Построение новой модели будет способствовать развитию искусственного интеллекта (ИИ) и значительно улучшит выполнение основных задач, связанных с текстом, речью, изображением и видео, сообщает Институт автоматизации Китайской академии наук, выступающий разработчиком модели.

Модель имеет большое потенциальное значение для распознавания и синтеза речи, а также для коммерческих приложений, таких как взаимодействие человека и компьютера и беспилотное вождение.