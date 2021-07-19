Ростов-на-Дону, 19 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В зоопарке Ростова-на-Дону произошло пополнение в семействе гуанако. Родились четыре детёныша. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе зоосада.

Glavo Гуанако

До четырёх месяцев малыши будут питаться молоком матери, постепенно привыкая к растительной пище. Гуанако кормят свежей травой, листьями, веточками. Эти животные могут долгое время обходиться без воды.

Численность гуанако в природе сокращается. Однако эксперты считают, что исчезновение в ближайшее время этому виду диких безгорбых верблюдов Нового Света не грозит.