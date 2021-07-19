Пермь, 19 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В исправительных колониях Пермского края с 19 июля до особого указания запретили длительные свидания. Ограничение введено из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавируса в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Прикамью.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

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К мере прибегли в целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы. Между тем в силе остаются краткосрочные свидания, но при условии соблюдения эпидтребований.

Напомним, в Пермском крае с начала пандемии, по состоянию на 18 июля, зарегистрировано 67 500 заражений коронавирусом. Суточный показатель выявляемых носителей коронавируса ежедневно растет и приблизился к 400.