Севастополь, 19 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Ограничения на въезд транспортных средств в леса и посещение их гражданами введены в Севастополе на период с 18 июля по 2 августа, сообщили в пресс-службе правительства города. Исключение составит ряд мест отдыха и маршруты Большой Севастопольской тропы, но и там отдыхать можно с ограничениями.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

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«В лесах Севастополя, в том числе на указанных местах и маршрутах, на период действия ограничений также запрещено использование генераторов и подобных устройств, разведение огня, использование газовых и электрических приборов для приготовления пищи, использование нагревательных приборов, складирование отходов. Все это с учетом погодных условий может привести к пожарам», — прокомментировал начальник отдела лесного хозяйства Роман Денисов.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности — в регионе установилась 35-градусная жара. В Севастополе 19−20 июля ожидается до +31…30 градусов.