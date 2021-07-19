Чебоксары, 19 июля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Чувашии задолженность по взносам за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах превысила 675 млн рублей. Это на 68 млн рублей меньше по сравнению с началом 2020 года, но при этом к уровню 2019 года долги выросли на 24 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, это следует из данных некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Cap.ru Из данных чувашского фонда капитального ремонта многоквартирных домов

Вопрос о ходе капитального ремонта многоквартирных домов был обсуждён сегодня, 19 июля, на планёрке в правительстве. Руководитель республиканского фонда капремонта Вячеслав Долгов проинформировал, что в 2021 году в программу капремонта вошли 84 дома, где проживают 30,5 тыс. человек, годовой объём финансирования составляет 1,15 млрд рублей.

Особое внимание докладчик уделил долгам жильцов по капремонту. По его словам, собираемость взносов за первое полугодие 2021 года составила 92,15%, в том числе по общему котлу — 95,55%.

«Снижение общего уровня собираемости взносов характеризуется низкой собираемостью взносов у домов, которые формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах. Там сбор за первое полугодие составил, по сведениям Государственной жилищной инспекции, 85%», — сказал Вячеслав Долгов.

Cap.ru Из данных чувашского фонда капитального ремонта многоквартирных домов

На 1 июля 2021 года долги по взносам за капремонт по общему котлу составляют 675,21 млн рублей. Это на 67,82 млн рублей меньше по сравнению с началом 2020 года, но к уровню начала 2019 года долги выросли на 24,05 млн рублей.

Фонд капремонт подал иски о взыскании задолженности на общую сумму 153 млн рублей. Кроме того, с жильцами заключено 1037 досудебных соглашений о рассрочке на 9 млн рублей.