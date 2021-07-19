Токио, 19 июля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Большинство жителей Японии (68%) считают, что у правительства Ёсихидэ Суги не получится провести «безопасные и спокойные Олимпийские игры». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Asahi.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

Отмечается, что о своём доверии обещаниям правительства заявил лишь 21% респондентов. Между тем 76% поддержали решение властей провести большинство соревнований ОИ без допуска болельщиков. Против выступили 17% опрошенных.

Опрос был проведен 17 и 18 июля по мобильным и стационарным телефонам, в нём приняли участие 1 444 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония открытия Игр состоится 23 июля. Олимпиада продлится до 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у одного японского рабочего на олимпийских объектах, а также у одного иностранного журналиста и ещё одного иностранца, связанного с проведением соревнований.

Общее число случаев заражения среди людей, задействованных в проведении Олимпиады, достигло 58.