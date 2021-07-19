Сеул, 19 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. На основе шпионских снимков южнокорейские дизайнеры создали рендерное изображение седана Genesis G90 нового поколения. Рендеры автомобиля продемонстрированы в видео YouTube-канала Gotcha Cars.

Gotcha Cars Genesis G90 нового поколения

На данный момент новый Genesis G90 проходит заводские испытания и активно тестируется на трассах.

G90 стал первой моделью марки, которая была выпущена с новым языком дизайна. Теперь же в компании задумали масштабную модернизацию автомобиля. Официальный дебют седана Genesis G90 нового поколения состоится в ноябре нынешнего года.

Судя по рендерам, экстерьер обновлённого G90 будет выполнен в духе актуальной версии модели. Изменения произошли у головной оптики и задних фонарей, а также у решётки радиатора.

У будущей новинки также будет немного изменена линия кузова, а также авто увеличится в размерах.

Салон рестайлинговой модели станет более современным. Здесь может появиться широкоэкранная информационно-развлекательная система, а отделан салон будет материалами премиум-класса.

Ранее компания Genesis вывела на южнокорейский авторынок свой первый электрокар eG80 (Electrified G80). Дальность хода автомобиля превышает 500 км (по циклу NEDC). До 100 км/ч электромобиль разгоняется за 4,9 с.

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