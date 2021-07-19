Тюмень, 19 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Тюмени возбуждено и расследуется уголовное дело по факту травмирования рабочего. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Авария произошла 15 утром июля на стройплощадке по улице Новосёлов. По предварительным данным, мужчина 1990 года рождения упал с высоты второго этажа. Его госпитализировали.

Уголовное дело завели по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Идут следственные действия.