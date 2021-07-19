Уфа, 19 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Мужчину осудили за дачу взятки сотруднику полиции в Башкирии. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

В суде было установлено, что весной 2021 года полицейские выявили в магазине факт продажи контрафактной одежды известных торговых марок. 34-летний фигурант уголовного дела предложил стражу порядка 30 тысяч рублей за прекращение проверки.

Полицейский сообщил руководству о данном факте. Обвиняемого задержали после передачи денежных средств. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам дачи взятки. Свою вину подсудимый признал.

«Суд назначил ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок и конфисковал сумму взятки в доход государства», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе заключили под стражу начальника отдела полиции Иглинского района.