Белгород, 19 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Флаг Российской Федерации площадью 300 кв. м подняли на аэростате над Белгородом. Так воздухоплаватели поддержали Олимпийскую сборную РФ, сообщает 19 июля корреспондент ИА REGNUM.

Флаг России

Запускали воздушный шар 18 июля с площадки у спортивного комплекса «Белгород Арена» под звуки Первого фортепианного концерта П. И. Чайковского. Триколор размером шесть на 50 метров буксировал «гербовый» аэростат «Белгород» Федерации воздухоплавания Белгородской области. Акцию провели в честь поддержки российских спортсменов, участвующих в Олимпийских и Параолимпийский играх в Токио.

Белгородская область стала 46 регионом, где проходила Всероссийской акция.