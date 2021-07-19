Барнаул, , 09:47 — REGNUM Предложение материально стимулировать людей пожилого возраста на прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции категорически не поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Вакцинация NIAID

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«Категорически такую «инициативу» 25-летнего депутата от ЛДПР Василия Власова не поддерживаю! Ни одна отечественная вакцина от COVID-19 не прошла ещё полного цикла своей проверки и делать подопытных кроликов из пенсионеров неприемлемо!

Мы же понимаем, что уровень доходов большинства наших пожилых граждан, к сожалению, крайне низок и поэтому в случае реализации инициативы ЛДПР многие из них могут согласиться на вакцинацию исключительно для того, чтобы хоть немного заработать на жизнь.

Считаю это категорически неприемлемым, а инициативу ЛДПРовца воспринимаю исключительно как попытку напомнить о себе и предвыборный пиар, ничего общего с реальными мерами борьбы с пандемией и поддержкой наших пенсионеров не имеющий».

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой материально стимулировать людей пожилого возраста на прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции выступил депутат Государственной думы РФ Василий Власов (ЛДПР).

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