Турочакский район, Алтай, 19 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай введён запрет проведения вырубки леса на территориях произрастания кедра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону, ранее была проведена проверка по коллективному обращению жителей Турочакского района.

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Они обратили внимание на предоставление региональным минприроды для заготовки древесины участков, расположенных в Бийкинском и Майском участковых лесничествах. В ходе проверки выяснилось, что на участках более 20 выделов содержат долю кедра в породном составе древостоя 3 и более единиц. Между тем, закон запрещает проведение рубок в подобных случаях.

В связи с этим сотрудники надзорного ведомства обратились в Арбитражный суд республики с требованием признать договор аренды недействительным. Однако суд в иске отказал, после чего прокуратура обратилась в Седьмой арбитражный апелляционный суд, где иск прокурора был поддержан.

«Решение суда вступило в законную силу. В настоящее время в производстве судов находится еще 6 подобных исков прокуратуры республики», — отметили в прокуратуре.