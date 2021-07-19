Элиста, 19 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Калмыкии режим коронавирусных ограничений продлён до 15 августа, сообщается на сайте главы республики. Решение принято по итогам заседания регионального оперштаба, на котором был отмечен рост числа заражений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно документу, который подписал глава Калмыкии Бату Хасиков, в регионе приостановлена деятельность театров и концертных залов. Наряду с этим сохраняется масочный режим и социальная дистанция. Пожилым гражданам следует соблюдать режим самоизоляции.

Остаётся в силе запрет на проведение всех видов массовых мероприятий.