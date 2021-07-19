Москва, 19 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В январе — марте 2021 года экспорт резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» составил 248 млн рублей, сообщил 19 июля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр инновационного производства «Технополис Москва». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва

«В первом квартале этого года объем экспорта продукции резидентов ОЭЗ столицы составил 248 млн рублей, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года», — сказал Ефимов.

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Он отметил, что по сравнению с первым кварталом 2019 года экспорт вырос в 4,5 раза, а каждый восьмой резидент ОЭЗ работает с зарубежными покупателями.

Особенно активно экспортировалась микроэлектроники и волоконно-оптического оборудования, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

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«Предприятия этого кластера обеспечили более 68% от общего объема экспорта, отправив за рубеж продукции на сумму свыше 164 млн рублей», — заявил он.