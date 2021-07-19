Абакан, 19 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 175 человек, с начала 2021 года — 10 598. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 июля в правительстве региона.

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Выздоровели 30 человек. С 1 января в регионе коронавирус победили 8659 человек.

На сегодняшний день в регионе в стационарах лечится 1261 пациент с коронавирусом, в том числе 13 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля в Хакасии было подтверждено 177 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59 человек.