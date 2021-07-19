Тосно, Ленинградская область, 19 июля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Ленинградской области нетрезвая женщина убила родного сына топором, после чего пошла спать. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Petr Kratochvil Топор

Конфликт между 67-летней местной жительницей и ее 40-летним сыном произошел в одном из домов поселка Рябово Тосненского района Ленинградской области в воскресенье, 18 июля. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла сыну удар обухом топора по голове, после чего легла спать. Утром она обнаружила мужчину мертвым и сообщила в полицию.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). В настоящее время пенсионерка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

«Следственным органом подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.