Ташкент, 19 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Национальный Олимпийский комитет (НОК) Узбекистана потребовал временно отстранить от должности генерального секретаря федерации плавания Алишера Ганиева, сообщили в пресс-службе НОК.

Dave Dugdale Плавание

Руководство комитета обратилось в Федерацию плавания Узбекистана (ФПУ) после отказа Международной федерации плавания (FINA) признать результаты открытого чемпионата Узбекистана.

Ранее индийский спортсмен Ликит Селвараш Према разместил в сети видеоролик, в котором заявил о несправедливости во время турнира и искажении результатов узбекских пловцов.

По данным узбекской стороны, индийская и другие иностранные команды не предъявляли претензий и замечаний о проведении соревнований. Вместе с тем FINA не признала результаты соревнований.

Олимпийский комитет Узбекистана потребовал от ФПУ организовать рабочую группу по изучению ситуации, просить FINA предоставить материалы, на основе которых принято решение, а также отстранить генерального секретаря ФПУ.