Симферополь, 19 июля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Возгорание на мусорном полигоне в районе Евпатории ликвидировано 18 июля к 17:00, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым. Ликвидация возгорания заняла у специалистов более трёх суток.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

«Ежедневно привлекалась техника, в том числе и частных лиц. Всего было Проведены работы по засыпке грунтом и рекультивации бульдозером. Всего на тлеющие участки засыпан грунт в количестве 21 900 тонн, 1095 самосвалов по 20 тонн», — прокомментировал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

Министр поблагодарил участников ликвидации возгорания, в частности, жителей Евпатории и Сакского района, которые предоставили спасателям свою технику и помогали своими силами.

По уточнённым данным, сообщение о возгорании на полигоне ТБО в Евпатории поступило в МЧС 15 июля в 13:52. Изначально общая площадь тления составляла 1800 кв. метров при общей площади полигона в 25 га. По факту возгорания прокуратура начала проверку.