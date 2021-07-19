Джакарта, , 09:42 — REGNUM Индонезия получит 1 184 000 доз вакцины Sinopharm, которую доставят в Джакарту 19 июля, сообщает CNN Indonesia.

Вакцина от коронавируса китайской компании Sinopharm Russian.news.cn

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

В общей сложности Индонезия получила 6 млн доз китайской вакцины Sinopharm. Власти также планируют привезти в страну 2 млн доз вакцины Sinopharm в конце июля.

Всего Индонезия получила от иностранных государств 142,7 млн доз вакцины от коронавируса.

Власти Индонезии приступили к третьему этапу вакцинации в стране. На третьем этапе правительство нацелено привить 141 млн жителей, включая детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия стала лидером в Азии по числу новых случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19.

Подробнее в материале: Индонезия стала лидером в Азии по заболеваемости COVID-19