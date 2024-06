Белвью, США, 19 июля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Студия Sucker Punch добавит в игру Ghost of Tsushima: Legends четыре новых костюма — все они вдохновлены другими популярными играми с консоли PlayStation. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Ghost of Tsushima

В игре появятся костюмы, вдохновлённые дизайном главных героев из God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus и Bloodborne. Для их разблокировки геймерам нужно будет пройти любую миссию в режиме Legends Story или Survival для каждого из классов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, разработчики Ghost of Tsushima поделились необычной игровой статистикой. По их данным, за всё время существования проекта игроки погладили 55 млн лис и провели 680 млн боёв.