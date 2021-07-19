Варшава, 19 июля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. 17−18 июля заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Придач провел официальный визит на территорию Донбасса, которая в настоящее время подконтрольна властям Украины. Об этом передает пресс-служба МИД Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В рамках визита польский политик встретился с представителями местных украинских властей, посетил контрольно-пропускной пункт на линии разграничения, а также встретился с представителями польской диаспоры, проживающей в регионе

По итогам мероприятия он заявил журналистам, что «украинский Донбасс нуждается в экономической и гуманитарной помощи со стороны Евросоюза», а также то, что Польша признает границы Украины до 2014 года.

Как передавало ИА REGNUM, в 2014 году в Донбассе вспыхнула гражданская война после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины направили нацбатальоны и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.