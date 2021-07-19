Гремячинск, Пермский край, 19 июля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Гремячинском городском округе муниципальная власть снесла аварийный дом только после того, как судебные приставы выписали штраф за неисполнение судебного решения, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

(сс) Momentmal Снос дома

В Гремячинске расселенный дом чиновники не торопились ликвидировать. Пустующее ветхое здание продолжало служить источником повышенной опасности и портить внешний вид города.

Из-за неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Однако эта мера не поторопила чиновников. В результате было возбуждено административное дело за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера

«После очередных финансовых санкций администрация сочла, что снести дом будет менее затратное, чем регулярная оплата штрафов», — сказали в службе судебных приставов. В настоящее время аварийное здание снесено.