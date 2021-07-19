Якутск, 19 июля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев освободил от должности постоянного представителя республики по Дальневосточному федеральному округу Георгия Никонова.

Sakha.gov.ru Глава Якутии Айсен Николаев

Читайте также: В Приморье назначен новый заместитель председателя правительства

Вакантное местно займёт помощник Айсена Николаева Ким Борисов. Несколько лет назад он был зампостпредом Якутии на Дальнем Востоке.

О новых кадровых перестановках глава Якутии сообщили в соцсетях 19 июля.

Полиглот (владеет четырьмя иностранными языками) Борисов родился в Якутии, образование — филолог, преподаватель японского языка и литературы, дипломат.

Помощником главы Якутии работал с 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Приморья новое кадровое назначение — губернатор Олег Кожемяко 19 июля представил нового заместителя председателя правительства региона.