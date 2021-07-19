Магнитогорск, Челябинская область, 19 июля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё одна местная жительница попалась на незаконном использовании своего паспорта. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

43-летнюю даму подозревают в незаконном использовании документов при образовании юридического лица. Следователи считают, что в феврале в Магнитогорске она предоставила свой паспорт для регистрации фирмы, но при этом уже тогда знала, что не будет ею руководить.

Сейчас по делу идут соответствующие следственные действия. Силовики устанавливают все обстоятельства совершения преступления.