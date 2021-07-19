Харьков, Украина, 19 июля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Харьковской области неизвестные бросили три бутылки с зажигательной смесью во двор частного дома, в котором живёт журналист. Об этом сообщила 18 июля пресс-служба Национальной полиции области.

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В ведомстве рассказали, что к ним обратился 35-летний представитель одного из украинских информационных агентств. Он рассказал, что неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью во двор его дома в селе Циркуны.

На место выехали следователи, они осмотрели двор и собрали вещественные доказательства. В данный момент полиция устанавливает подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сумской области неизвестные напали на двух украинских пограничников и отобрали у них оружие. Как выяснилось, нападавшие могли быть сотрудниками Службы безопасности Украины.