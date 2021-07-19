Москва, 19 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В связи с известием о том, что с августа 2021 года хлебопеки повышают цены на свою продукцию на 7−12%, доктор экономических наук Никита Кричевский не исключает введения продуктовых карточек. В своём телеграм-канале он также пояснил, что цены на хлеб уже выросли, а наиболее бюджетные батоны отвратительного качества — не в счет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Хлеб

«И дело не в том, что господдержка мелковата, субсидировать всю экономику никакого бюджета не хватит, а в том, что всплеск инфляции по всем видам продовольствия накануне выборов гарантирован. Надежд на новый урожай мало: часть выручки от его реализации — это инвестиции в будущее производство, а его себестоимость также выросла.

Похоже, это объективная реальность настоящего и ближайшего будущего, предопределяющая повышение зарплат бюджетникам, а также пенсий и пособий, включая введение новых косвенных выплат наподобие (электронных) продуктовых карточек.

Сопротивляться росту цен бессмысленно. Задача — не допустить раскручивания инфляционной спирали «зарплата — цены», ведь производители могут не удовлетвориться ростом маржи в номинальном выражении», — заявил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что хлебозаводы предупредили ретейлеров о возможном повышении цен на свою продукцию на 7−12%, известил ранее «Коммерсантъ».

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