Вашингтон, 19 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Версия игры Microsoft Flight Simulator для консолей Xbox будет весить 92,7 ГБ. Об этом сообщило издание Eurogamer.

(сс) Adrian Pingstone Самолет

По данным СМИ, итоговый вес игры может превысить 100 ГБ — в зависимости от версии используемой консоли. Напомним, что Microsoft Flight Simulator станет частью сервиса Xbox Game Pass уже 27 июля 2021 года.

Релиз Microsoft Flight Simulator на PC состоялся в августе 2020 года. Игра получила высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.