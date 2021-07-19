Лондон, 19 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Самые высокие горы на поверхности нейтронных звезд не превышают доли миллиметра из-за огромной гравитации этих экзотических сверхплотных объектов. К такому выводу пришли британские астрофизики, сообщает 19 июля пресс-служба британского Королевского астрономического общества (RAS).

John Vermette Космос

В докладе, представленном учёными, отмечено, что нейтронные звёзды — одни из самых плотных объектов во Вселенной: они весят примерно столько же, сколько Солнце, но имеют в поперечнике всего около 10 км, что по размерам похоже на большой город. Из-за своей компактности нейтронные звезды обладают огромным гравитационным притяжением, примерно в миллиард раз более сильным, чем Земля.

Ранее астрономы полагали, что на поверхности нейтронных звезд могут существовать неровности, чья высота будет составлять порядка нескольких сантиметров. Однако новое исследование показало, что гравитационное поле сжимает каждую деталь на их поверхности до крошечных размеров, что делает их почти идеальной сферой.

«Наши расчёты показывают, что нейтронные звезды являются почти идеально сферическими объектами. В дополнение к этому они указывают на то, что порождаемые ими гравитационные волны будет еще сложнее обнаружить, чем мы считали в прошлом», — заявил научный сотрудник Саутгемптоновского университета (Великобритания) Фабиан Гиттинс.

Учёный также добавил, что, несмотря на то, что вращающиеся нейтронные звезды с небольшими деформациями являются одиночными объектами, из-за интенсивной гравитации они должны вызывать рябь в ткани пространства-времени. Пока астрономам не удавалось уловить испускаемые ими гравитационные волны, но исследователи надеются, что будущие достижения в области создания чрезвычайно чувствительных детекторов, таких как усовершенствованные LIGO и Virgo, могут стать ключом к исследованию этих уникальных объектов.