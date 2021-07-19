Москва, 19 июля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Экономический блок правительства РФ депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») назвал пятой колонной.

ИА REGNUM Рубль

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что решение международного рейтингового агентства S&P Global Ratings о сохранении рейтинга России подтверждает правильность экономической политики правительства. В Госдуме сделали свои выводы из реакции главы Министерства финансов.

«Западные буржуи похвалили наших буржуев. Наши буржуи в восторге!» — констатировал Журавлёв в Facebook.

«Что это значит? А то, что экономическая политика РФ движется в русле западных, а не российских национальных интересов. И ещё то, что экономический блок правительства — пятая колонна, прямо саботирующая социально-экономический курс президента», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по оценкам S&P, российская экономика вернулась на докризисный уровень. Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте подтвержден на уровне BBB, прогноз долгосрочных рейтингов — «стабильный».

«Решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB — со стабильным прогнозом рассматривается нами как еще одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики», — цитирует пресс-служба Минфина Силуанова.